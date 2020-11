Eğitim telafi edilebilir ama sağlığın telafisi olmaz

NEVŞEHİR(MHA) Demir, "Sayın Bakan Okulların güvenli olduğunu söylüyor ancak açıldıktan sonra okullardaki vaka artışlarından haberdar değil sanırım. Nevşehir genelindeki okullarda vaka görülmeyen okul yok. her okulda en az bir öğretmen salgından dolayı karantinada, bazı okullarda okul idarecilerimizin tamamı covid nedeniyle karantinada. Çünkü hastalar artık Sağlık kuruluşlarında değil, evlerde izolasyona tabi tutulup tedavi edilmeye çalışılıyor. Ev içi bulaş her gün artarak devam ediyor. Hasta olan aile bireyleri evlerde izolasyona gönderiliyor. Evlerde izolasyon şartları uygun değil, mümkünde değil. Aile üyelerinin birbirinden uzak durması, tuvalet banyo gibi ortak kullanım alanlarını ayırma olanakları yok. Nevşehir'deki günlük vaka sayısı çok fazla. Durum çok kötü!. Sağlık her şeyden önemli. Eğitim telafi edilebilir sağlığın telafisi olmaz. Yitirdiğimiz insanları geri getiremeyiz. İnsanlar hastalığı atlatıyor ama bir süre virüsün tetiklediği veya hasar bıraktığı bir organ yetmezliğinden ölüyor. Okullar evet güvenli ama salgın döneminde değil. 20 kişi küçücük sınıfta bir arada bulunuyor camlar da kapalı bunun nesi güvenli?. Okulda bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe değiştirilmelidir. Değiştirilmediği zaman tehlike bir kat daha artıyor. Okul koridorlarına duvarlar birkaç uyarıcı afiş asmak, her kata dezenfekte koymak veya bazı oturma yerlerindeki koltuklar üzerine uyarıcı yazılar yazmakla covidle mücadele yapılmış olmaz.Hiç bir okuldaki tuvaletlerde musluklar fotoselli yapılmamış okuldaki öğrenci ihtiyaçları göz önüne alınarak maske ihtiyaçları okulların karşılanmamış diğer ihtiyaçlar giderilmemiş. Okullara genelgelerle yapılması gerekenler bildirilmiş tüm idareciler bunları temin edebilmek için okula aile birliklerine yüklenmiş. Bütün hepsi borçlu idareciler zor durumda. Bu şekilde mücadele yapılmaz. Sayın bakan Okulların bütün eksiklerinin gidebildiğin söylemişti ama bakanlığın okullarda yaptığı hiç bir şey yok. Tüm bilimsel veriler gösteriyor ki küçük yaş gruplarında hastalık görülme oranı düşük ama bulaştırma oranı çok yüksek o nedenle öğretmenler ve ailelere arasındaki sayılar artmış durumda. Yoğun vaka artışı olan ülkeler kapanırken, biz sadece 65 yaş üstünü kapatarak mı önlem alacağız?. Ülkemiz nüfusunun % 30 dışarıda çalışmak zorundayken bütün ülkeler kamusal etkin önlemler alırken, biz sadece maske ve göstermelik önlemlerle bu işi önleyemeyiz. Bu konularda Okullarda güvenli olmaz. Bilime dayalı ve etkin kamusal önlemler almadığımız sürece bizim ülke olarak başarılı olma şansımız maalesef yok. Ekonomik kaygılarla geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve toplumun sağlığıyla oynamamalıyız. Sağlık her şeyden önemli. Eğitim telafi edilebilir sağlığın telafisi olmaz. Yitirdiğimiz insanları geri getiremeyiz" dedi.