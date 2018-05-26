Düzgün’den şoförlere gerginliğe gerek yok çağrısı

Mübarek ramazan ayında şoförlerin özellikle ramazan ayının ilk günlerinde biraz sabırsız davranabildiklerine değinen Başkan Mustafa Düzgün, “Öncelikle tüm halkamızın, Nevşehirlilerin, şoförlerimizin ramazan ayını kutluyorum. Bu ay süresince şoförlerimizin daha dikkatli ve sabırlı araç kullanmaları zaman zaman il merkezinde yaşanan erginliğe neden olmayacaktır. Tüm şoförlerimize sakin olmaya, sabırlı olmaya ve şu mübarek günlerin hürmetine anlayışlı bir şekilde trafikte seyretmeye davet ediyorum” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)