Düzgün’den şoförlere gerginliğe gerek yok çağrısı

Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Düzgün, Nevşehir’de özellikle ramazan ayının ilk günlerinde hissedilen trafikteki gerginliği önleyebilmek için öncelikle şoförlere büyük bir görev düştüğünü söyledi.

Düzgün’den şoförlere gerginliğe gerek yok çağrısı
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Mübarek ramazan ayında şoförlerin özellikle ramazan ayının ilk günlerinde biraz sabırsız davranabildiklerine değinen Başkan Mustafa Düzgün, “Öncelikle tüm halkamızın, Nevşehirlilerin, şoförlerimizin ramazan ayını kutluyorum. Bu ay süresince şoförlerimizin daha dikkatli ve sabırlı araç kullanmaları zaman zaman il merkezinde yaşanan erginliğe neden olmayacaktır. Tüm şoförlerimize sakin olmaya, sabırlı olmaya ve şu mübarek günlerin hürmetine anlayışlı bir şekilde trafikte seyretmeye davet ediyorum” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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