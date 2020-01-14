Düşük faizli yatırım ve işletme kredisine ilişkin karar yayımlandı

NEVŞEHİR(MHA) 01/01/2020 – 31/12/2022 dönemini içine alan Kararın kapsamına giren üretim ve yatırımlara aynı zamanda faiz indirimi de uygulanacak.

Kimler Faydalanacak;

Gerçek ve tüzel kişi üreticiler

Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler

1163 Sayılı Kanun Kapsamındaki Tarımsal Amaçlı Kooperatifler

Tarımsal amaçlı üretici birlikleri

Lisanslı Depo yatırımı yapacak Kamu kurum-kuruluşları ile bunların iktisadi teşebüssleri

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Kredi İçin Yatırım Konuları Neler

Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği-Besiciliği ve kapasiteleri ile uyumlu yem bitkisi üretimi

Modern basınçlı sulama sistemleri kurulumu

Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek/tüzel kişilerin sözleşmeye konu ürün ile aynı yada farklı konulardaki tarımsal üretimler

Karar Kapsamındaki Önemli Uyarılar

Kredi üst limitleri karara ekli tabloda belirtilmiş olup bu miktarı aşamaz.

Daha önce kredi ertelenmesinden faydalanılmışsa, ertelenen kredilere ilişkin riskler göz önüne alınır. Krediye esas varlıkların kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Krediye konu ürünler için herhangi bir afetin meydana geldiğinin tespiti halinde erteleme veya taksitlendirme yapılacaktır. Yapılacak erteleme için %25, taksitlendirme için ise %20 faiz indirimi uygulanacak. Üretim konusuna göre, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen üst limitteki krediler için yüzde 25-75 oranında faiz indirimi yapılacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler, ek olarak yüzde 10 faiz indiriminden faydalanabilecek. Uygulanacak toplam indirim oranı yüzde 100'ü aşamayacak. Tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan üreticilere kredi açılmayacaktır. Ancak daha önce yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında borçları ertelenmiş veya yapılandırılmış olanlar faydalanabilecek.