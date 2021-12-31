Dünyanın en yüksek peribacasını 107 bin 605 turist ziyaret etti

Mehtap Aydoğan NEVŞEHİR(KHA)- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’ni 2021 yılında 107 bin 605 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın en yüksek peribacası konumunda ki Uçhisar Kalesi Ocak ayında başlayan tadilatının tamamlanarak 1 Temmuz 2021 tarihiden yeniden ziyarete açılmasıyla birlikte 35 bin 455’i öğrenci olmak üzere 107 bin 605 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi’ni 2020 yılında ise 116 bin 300 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.