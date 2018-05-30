Dünyanın en küçük gravürünü çizdi

Nevşehir Anadolu Teknik ve Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra kara kalem eserler üretmeye başlayan Yaşar Alan, daha sonra sanat yaşamını gravür, grafik, resim ve fotoğraf ile sürdürdü. Alan, emekli olduktan sonra da Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar beldesindeki ikamet ettiği evin garaj bölümünü sanat atölyesine dönüştürdü.

Burada Fotoğraf başta olmak üzere grafik ve gravür çalışmalarına ağırlık verdiğini belirten Yaşar Alan, ilk etapta ayva yaprağı üzerine rapido kalem ve çini mürekkep kullanarak Kapadokya bölgesinin farklı güzelliklerini yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Daha sonra değişik bitkilerin yaprakları üzerinde de bu kapsamlı çalışmalar yürüten Alan, halen ayvanın yanı sıra söğüt, kavak, ıhlamur, kayısı, çalı, çilek, süs bitkileri ve ev çiçeklerinin de yaprakları üzerine, Kapadokya bölgesinin değişik merkezlerini gravür olarak yansıtmayı sürdürüyor.

Bilinen dünyanın en küçük gravürünü bu kez Kabak çekirdeği üzerine çizen Yaşar Alan, Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği yılsonu sergisinde ilk kez bu eserini de görücüye çıkardı.

Alan, Kapadokya bölgesinin tarih ve doğa güzelliklerini olanaklar kapsamında sanatseverlere aktarma çabasını sürdürdüğünü dile getirerek, “Dünya kültür ve doğal miras listesinde bulunan Kapadokya bölgesinin ihtişamlı ve büyülü görüntüsünü sanatseverlere oldukça farklı bir açıdan yansıtmak istedim. Bunun için de ilk etapta ayva yaprağı ile başladığım bitki yaprakları ile gravür çalışmasını çok çeşitli bitki yaprakları ile devam ettiriyorum. Oldukça zor ama bir o kadar da insana rahatlık veren bir çalışma” dedi.

Sanatçının Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla açılan sergisinde Çanta, kaşkol, tişört ve pano üzerine çizilmiş gravür eserleri de yer aldı.