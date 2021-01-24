Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Cimnastikçi İbrahim Çolak 2021 Avrupa Spor Kenti Nevşehir’de

2019'da Almanya'da düzenlenen Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalyaya ulaşarak Dünya şampiyonu olan ve Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda başarısını bir kez daha tekrarlayarak Avrupa Şampiyonu olan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Nevşehir’e geldi.

Gösterdiği başarılarla Türkiye ve Dünya'nın dikkatini üzerine çeken İbrahim Çolak, 2021 Avrupa Spor Kenti etkinlikleri çerçevesinde geldiği Nevşehir’de, minik sporcular ve aileleriyle tecrübelerini paylaştı.

İlk olarak 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen jimnastik kursuna katılan minik sporcuların antrenmanını izleyen Çolak, onlarla bir süre vakit geçirdi.

Minik sporcular ve aileleri ile bir süre sohbet eden Çolak, cimnastiğe başlayan veya başlama hedefi olan çocuklara da tavsiye de bulunarak, "Cimnastik zor bir branş. Sabır istiyor ve birçok fedakarlık yapmak gerekiyor. Zorluklar karşısında pes etmemeleri gerekiyor" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın davetlisi olarak geldiği Nevşehir’de bir süre turizme kazandırılan dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir’i ailesi ile birlikte gezen genç sporcu ardından Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya geldi.

Ziyarette imzaladığı Türk Milli Takım formasını Başkan Arı’ya hediye eden Çolak, Nevşehir’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile tüm dünyanın dikkatini çeken Nevşehir’in 2021 Avrupa Spor Kenti seçilmesinin artık şehrin spor ile de anılacak olması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Çolak, “Spor Nevşehir’e çok yakıştı” dedi.

Bugüne kadar elde ettiği başarılarla Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden Çolak’ın, Türkiye’deki birçok genç sporcu için rol model olduğunu ifade eden Arı ile Çolak’ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

2021 Avrupa Spor Kenti ilan edilen Nevşehir’de çocukları ve gençleri spora teşvik etmek, spor branşlarını tanıtmak amacıyla yıl içerisinde birçok etkinliğin düzenleneceğini kaydeden Arı, bu kapsamda ilk olarak milli sporcu Çolak’ı kentte davet ettiklerini söyledi.

Arı, “Artık Nevşehir bir turizm kenti olmanın yanında sporla da tüm dünyaya ismini duyuracak. Geleceğin milli sporcuları bu şehirde yetişecek” diye konuştu.