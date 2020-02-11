Dünya Birincisi Hocalardan Ürgüp'te Kuran Ziyafeti Programı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından Ürgüp'e davet edilen Ankara Hacı Bayram Veli Cami baş İmam Hatibi Ahmet Karalı, 2010 Kuran-ı Kerim'i güzel okuma birincisi Ali Tel ve Eyüp Sultan Cami İmam Hatibi Erhan Mete, Ürgüp'te "Üç ayların başlangıcı özel programı" düzenleyecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetleri sunmak ve dua yapmak üzere Ürgüp'e gelecek dünya birincilerini dinlemeye tüm vatandaşların davetli olduğunu belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "25 Şubat Salı günü saat 20:30'da Ürgüp Belediyesi Sabahat Toksöz Kültür Merkezi (Düğün salonuna) mübarek üç ayların başlangıcını hep birlikte karşılamaya, hocalarımızı dinlemeye bekliyorum.” dedi.

Yoğun ilgi göreceği beklenen programda Ürgüp Belediyesi tarafından çeşitli ikramlar da yapılacak.

Ürgüp Belediyesi ve Ürgüp Müftülüğü iş birliğiyle de 26 Şubat Çarşamba sabah namazında misafir imamlar tarafından sabah namazı kıldırılarak Aziz Şehitlerimiz için duada buluşulacak.



