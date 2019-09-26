'Dumansız Araç Uygulaması'nda 24 sürücüye para cezası

25 Eylül 2019 Çarşamba günü ilimiz genelinde 10.00/12.00 ve 14.00/16.00 saatleri arasında seyir halinde tütün ürünleri tüketen araç sürücüleri, toplu taşıma araçlarındaki yolcular ile asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için 33 ekip 123 personelin katılımı ile 16 uygulama noktasında ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Dumansız Araç Uygulaması (2019-1) adı altında gerçekleştirilen kapsamında;

568 şahıs GBT sorgulaması yapılmış Adli Makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 2 şahıs yakalanmış işlemleri ardından adli mercilere teslim edilmiştir.

Tütün ürünleri tüketen araç sürücüsü 24 şahsa 3.672 TL idari yaptırım uygulanmıştır, 317 araç kontrol edilmiş, kusuru bulunan 21 araca 21.053 TL para cezası uygulanmıştır.