Doğa’da İngilizce ve Almanca Dersleri Kapsamında Kafe Etkinliği Düzenlendi

Nevşehir Doğa Koleji Lise bölümünden muhteşem bir etkinlik daha...

Öğrencilerimiz hazırladıkları yiyeceklerle kafelerini açtılar. Öğretmenlerini ve arkadaşlarını kafede ağırladılar. Hem İngilizce hem de Almanca dil seçenekleriyle müşteri, garson, aşçı ve kafe finans sorumluları olarak görevlerini yerine getirdiler.

Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olan kafe etkinliğinin geliri Nevşehir’de bir ilköğretim kurumuna kırtasiye yardımı olarak verilecektir.

Öğrencilerimizi özverili ve duyarlı işbirliklerinden dolayı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

Doğa= Başarı