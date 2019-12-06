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Doğa Kolejinden EBS’ye ziyaret
Doğa Koleji Kampüs Müdürü Sebahattin Yılmaz Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığını ziyaret etti.
Nevşehir 06.12.2019, 15:55
NEVŞEHİR(MHA) Ziyaretinde Şube Başkanı Mustafa Çiftci ve Yönetim Kurulu Üyesi Harun Öcal ile görüşen Doğa Koleji Kampüs Müdürü Sebahattin Yılmaz kolejin faaliyetleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
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