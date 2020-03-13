Doğa Kolejinde Kitap Okuma Etkinliği Devam Ediyor

Okuduğumuz kitapların her bir sayfası yıllar süren tecrübelerin ürünüdür. Yarınlara hazırlanan ve gelecekte büyük işler başarmaya azmetmiş gençlerimizin bu tecrübeler ışığında yetişmesi için kitap okuma alışkanlığı onlara küçük yaşlardan itibaren kazandırılmalıdır.

Ancak dijital âlemin cazip davetleri ile çevrelenmiş olan çocuklarımız kitapların büyülü dünyasının farkında değiller. Bu nedenle onlara kitapları tanımaları için yardım etmeli, bu önemli alışkanlığı severek kazanmalarını sağlamalıyız. İşte kitap Kumbaram da kitapları çocukların gözünde daha eğlenceli hale getirmek, kendi tasarrufları ile kendi tercih ettikleri kitapları satın almalarına fırsat vermek için hazırlanmış bir projedir.

Kitap kumbaram etkinliği ÇOK OKU ÇOK BÜYÜ sloganı ile para biriktiren öğrencilerimiz açılan stant ta gönüllerince alışveriş yaptılar

Yeni kitaplarına kavuşan öğrenciler heyecanla kitapların sihirli dünyasına yolculuğa başladılar.