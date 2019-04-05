Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman LGS Başvuru Sürecini Değerlendirdi

Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili önemli bilgiler içeren kılavuz açıklandı. Sınav başvuruları tamamen öğrencinin ve velinin isteği doğrultusunda gerçekleştirilecek. Başvurular elektronik ortam üzerinden öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda yapılacak.

Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, Ortaöğretime Geçiş Yönergesi ve kılavuzunu inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. İzgiman, “Bu yıl sınavın uygulanış biçiminde ve sınav müfredatında bir değişiklik yok. Sayısal bölümün sınav süresinin daha önce de MEB tarafından açıklandığı gibi, uzatılarak 60 dakikadan 80 dakikaya çıkarılması öğrencilerimizi sevindirdi. 50 soruluk sözel bölüm için ise 75 dakika süre tanınacak.” dedi.

Kontenjanlardaki değişime dikkat çeken İzgiman, “İstanbul Galatasaray Lisesi’nin kontenjanı bu yıl 90’dan 100’e yükseldi. İstanbul Atatürk Fen Lisesi, kontenjanını 120’den 150’ye yükseltti. İstanbul Nişantaşı Anadolu Lisesi’nin kontenjan sayısının ise 30 azaldığı görüldü. Bazı ilçelerdeki Anadolu liselerinin kapandığını ya da kontenjanlarının azaldığını gözlemledik.” şeklinde konuştu.

Kılavuzdaki önemli tarihler şöyle:

Başvuru tarihleri: 3-14 Nisan

Sınav giriş belgelerinin yayınlanması: 22 Mayıs

Sınav tarihi: 1 Haziran

Sınav sonuçlarının ilanı: 24 Haziran

Merkeze sınavlara başvurmak tamamen öğrencinin ve velinin isteğine bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular ise elektronik ortam üzerinden öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda yapılacak. Bugün itibariyle öğrencilerimize başvuru sunumları yapılacak ve velilerimiz başvurular için okula davet edilecek.

Bu yılki en önemli değişiklik daha önce de paylaşıldığı gibi sınav sürelerinde oldu

1 Haziran’da uygulanacak sınav iki oturumdan oluşuyor. Birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacak. 50 soruluk sözel bölümde öğrencilerin süresi 75 dakika; ikinci bölüm olan sayısal bölümde ise 40 soruya bu yıl 80 dakika verildi. Geçen yıl öğrencilerin sayısal bölümde soruları yetiştirememesi ve pek çok öğrencinin üzüntü yaşaması sonucunda sayısal bölüm süresi uzatıldı, 60 dakikadan 80 dakikaya çıkarıldı.

Sınav sisteminde bir değişiklik olmaması öğrencilerimizi rahatlatırken, MEB’in her ay yayınladığı örnek sorular yol gösterici ve sınav kaygısını azaltıcı nitelikte oldu.

SÖZEL BÖLÜM SORU SAYISI

Türkçe 20

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50

SAYISAL BÖLÜM SORU SAYISI

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40

Sınav kapsamı yine 8. sınıf müfredatı olacak. Sözel bölümde, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

Sınavın uygulanma biçiminde bir değişiklik yapılmadı. Bu yıl da öğrenciler fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile (TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı, süresi devam eden geçerli pasaport), iki adet kurşun kalem ve silgi ile kalemtıraş ile saat 9.00’da sınava gireceklerin binanın önünde hazır bulunacaklar.

Sınav giriş belgeleri okullar tarafından öğrencilere teslim edilecek. 22 Mayıs tarihinde sınav giriş yerleri ilan edilerek öğrencilerin sınav giriş belgeleri yayınlanacak. Kampüslerimiz 22 Mayıs itibari ile sınav giriş belgelerinin çıktısını alıp onaylayarak öğrencilere teslim edecek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler için yenisini okul müdürlüklerinden kolaylıkla alabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde uygulanacak adımların sırası bu yıl değişmiş görünüyor. Eşitlik olması halinde bu yıl öncelikle okul başarı puanına, 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanına, okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılacak. Öğrenciler sadece sınavdan aldıkları puanla yerleşecekler ancak bu düzenlemeye göre eşit puan alan öğrencilerin okul başarısı yerleşmede daha belirleyici olacak.

Yerel yerleşmede önemli değişiklik:

Bakanlığın Ortaöğretime Geçiş Yönergesi’nde yerel yerleştirme ile ilgili olan maddede bir değişiklik görülüyor.

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/03134342_Yonerge2019.pdf

Geçen yıl yerel yerleştirmede, öğrencinin yaşı ve okulda bulunma yılı dikkate alınıyordu, artık dikkate alınmayacak. Yerel yerleştirme, okulun türü, kontenjanı ve konumuna göre il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara yapılacak. Öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı gibi kriterler dikkate alınacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak. Dolayısıyla geçen yıl yerel yerleştirmede ifade edilen öğrencinin yaşı ve okulda bulunuşlukları yani mevcut okulunda kaç yıl okuduğu bu yıl dikkate alınmayacak.

Merkezî sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Tüm öğrencilerimize LGS'de başarılar dileriz.