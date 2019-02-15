Doğa Koleji Ortaokul Futsal Takımı Göz Dolduruyor

Nevşehir Doğa Koleji Ortaokul Futsal Takımı, Nevşehir Doğa Koleji Beden Eğitimi öğretmeni Volkan Çetinkaya yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Müsabakalarına hazırlıklar kapsamında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bayan Futsal Takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Nevşehir Doğa Koleji kampüsü spor salonunda gerçekleşen müsabaka kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Rakipleri kendilerinden yaşça büyük olmasına rağmen Nevşehir Doğa Koleji Ortaokul Futsal Takımı üstün bir performans sergileyerek göz doldurdular.

İki takım da centilmenlik ve dostluktan ödün vermezken müsabaka sonunda da kazanan fair

play oldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Müsabakalarında Nevşehir Doğa Kolejini temsil edecek olan Ortaokul Futsal takımına başarılar diliyoruz.

Başarı = Doğa