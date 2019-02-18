Doğa Koleji İlkokul Öğrencileri Satranç İle Zekâlarını Geliştiriyorlar

Günümüzde satranç oyunu bir spor olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda zekâ oyunları arasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Yavaş ve ağır oynatılması matematiksel zekânın kademe kademe geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Aynı zamanda kendine güven duygusunu da ön planda tutmaktadır. Özellikle çocuk yaşta öğretilen ve oynatılan satranç oyunları çocukların daha iddialı, özgüveni daha yüksek bireyler olmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Satrancın bütün bu faydalarının farkında olan ve bu derse çok önem veren Nevşehir Doğa Koleji satranç sınıfı öğretmenleri, öğrencilerimizin özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Dünyayı İyi Yetişmiş Çocuklar Değiştirecek!

BAŞARI = DOĞA