Doç. Dr. Özgür Özdemir, Ürgüpspor’a Forma Hediye etti

Kendisi de yaklaşık 15 yıl futbol oynayan Nevşehir’in marka yüzü ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Özdemir aynı zamanda kuzeni olan ulusal düzeyde herkesin yakınen tanıdığı futbolcu Hürriyet Gücer ile hafta sonunda oynanan futbol müsabakalarını seyretti.

Son dönemde adı Nevşehir Belediye Başkanlığı için sıkça geçen ve Nevşehir halkından sıcak, samimi ve olumlu tepkiler alan Doç. Dr. Özgür Özdemir’in en kısa süre içerisinde aday adaylık başvurusunu yapması bekleniyor. Nevşehir Belediyesporun Silivrisporla oynadığı ve 3-0 galip geldiği müsabakayı protokol tribününden izleyen Dr. Özdemir, Nevşehir Belediyesporun galibiyet coşkusuna ortak oldu.

Stada gelen taraftarlarla sohbet eden ve büyük teveccüh gören Dr. Özdemir kuzeni futbolcu Hürriyet Gücer’le Nevşehir Belediyespora müsabaka boyunca tezahüratlara eşlik ederek destek oldu. Müsabaka sonunda galip gelen Nevşehir Belediyesporlu oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ettiğini belirten Doç. Dr. Özgür Özdemir stadyum önünde vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra 2 nolu çim sahaya geçen Dr. Özdemir, Nevşehir 1. Amatör Ligi kapsamında düzenlenen Ürgüpspor ve Nevşehir Eğitim Gençlikspor arasında oynanan ve 1-1 biten müsabakayı tribünden seyretti.

Nefes kesen müsabakada gülen taraf olmadı ama seyir zevki yüksek bir maç oynandı. Nevşehir 1. Amatör Lig takımlarından Ürgüpspor Kulübüne bir takım forma hediye eden Doç. Dr. Özgür Özdemir kuzeni futbolcu Hürriyet Gücer’le sahaya inerek her iki takımı da tebrik etti. Nevşehirli akademisyen Doç. Dr. Özdemir, sporu özellikle futbolu çok sevdiğini belirterek sporun her branşının farklı güzelliklere sahip olduğunu söyledi. Ürgüpspor Kulübü Başkanı M. Halis Aydoğan, forma hediyesinden dolayı Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve özellikle hem kurum bazında hem de kişi bazında Ürgüpspora destek olan tek kişinin Dr. Özdemir olduğunu söyledi ve duyarlı yaklaşımından dolayı özellikle çok teşekkür etti. Ürgüpspor marka değerinin artması için çaba gösterdiklerini söyleyen Ürgüpspor Başkanı M. Halis Aydoğan, Doç. Dr. Özgür Özdemir’in samimi ve sıcak yaklaşımından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek destek olacak kişi ve kurumların sayılarının artmasını temenni edip Dr. Özdemir’e başarılar diledi.

Geçtiğimiz haftalarda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler yapan Doç. Dr. Özdemir, özellikle belediyecilik alanında ki 22 yıllık hem saha hem de bürokratik tecrübesini Nevşehir’in kalkınması için kullanmak istediğini bunun içinde süreç içerisinde Nevşehir halkıyla daha çok görüşmeler yapacağını söyledi. Başta Nevşehir Belediyespor olmak üzere Kapadokya Göremespor ve Nevşehir amatör liginde yer alan bütün takımlara liglerinde başarılar dileyen Dr. Özdemir sporun her zaman içerisinde olacağını ve Nevşehir’in gelişimine ve tanıtımına katkı sağlayacak her türlü çalışmada yer alacağını ifade etti.