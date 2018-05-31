Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayar’dan, Vali Aktaş’a Ziyaret

“Ramazan Buluşmaları” programı kapsamında Nevşehir’e gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar ile beraberinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Uzman Hüseyin Yıldız ve İl Müftüsü Yakup Öztürk Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar Vali Aktaş’a, Ramazan Ayı dolayısıyla “Ramazan Buluşmaları” kapsamında va’z irşat hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak amacıyla Nevşehir’de bulunduklarını ifade ederek, Ramazan Aylarını tebrik etti.

Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Nevşehir için düzenledikleri dini programlarından dolayı teşekkür etti.