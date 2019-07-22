Din görevlilerine yönelik konferans düzenlendi

NEVŞEHİR(MHA) İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk; “15 Temmuz hain darbe ve işgal gününün 3. Yıldönümü münasebetiyle bir dizi etkinlik yapmaktayız. O gece vatan, bayrak, istiklal ve istikbal için devletin ve milletin bekası için canlarını feda eden şehitlerimize vefa borcu olarak hatim kampanyası ve merasimi, ayrıca Mevlid-i Şerif okunması, şehit kabirlerinin ziyareti, cami ve Kur’an kurslarında 15 Temmuz işgal girişiminin mahiyeti, ihanetin büyüklüğü ve din istismarı, vatan sevgisi vb. konularda programlar planlandı, uygulandı ve uygulanıyor. Şimdi de personelimizi bu konularda, bilgilendirip bilinçlendirmek amacıyla “15 Temmuz Darbesi” konulu konferans düzenlemiş bulunuyoruz. Umarım bu konuda yeterli bilgiyi alıp, camiinizde ve Kur’an kurşununuzda bulunan öğrencilerinize aktarır, onları din istismarına karşı duyarlı hale getirir, vatanına, milletine ve devletine sadık nesiller olarak yetişmelerine katkı sağlarsınız. Bu konu ihmale gelmez; din görevlilerine, bize ve size büyük görevler düşüyor. Dini doğru kaynaklardan ve doğru şahıslardan alamayan kişiler bu ihtiyacını karşılamak için kötü niyetli istismarcıların kucağına düşebilir. Bunun bedeli de çok büyük olmaktadır. Bunu 15 Temmuz’da acı bir şekilde tecrübe ettik.” dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi/ Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Yavuzer; “Tarihin pek çok döneminde ve dünyanın pek çok yerinde mevcut yönetimi devirmek ve yönetimi ele geçirmek amacıyla farklı yöntemlere başvurulmuştur. Onlardan bir tanesi darbe bir diğeri de muhtıradır. Bu durum sadece bizim ülkemize mahsus bir şey olmayıp, dünyanın pek çok yerinde de görülebilen bir durumdur. Dünya genelinde benzer gelişmeler geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. Ülkemiz ise her ikisine de şahit olmuş, bu durumdan devletimiz ve milletimiz çok ağır bedeller ödemiştir.

15 Temmuz 2016 tarihinde, gerek ülkemizde gerekse dünyadaki darbe girişimi ve darbelerden farklı yeni bir darbe kalkışması olmuştur. Kalkışmanın seyrinden hedefin yönetimi devirmek ve iktidarı ele geçirmekten ziyade ülkeyi bölüp parçalamak ve ülkeyi kaos ortamına çekmek olduğu anlaşılmıştır. Bu darbe girişiminde devletin bekasını ve milletin can, mal ve namus güvenliğini sağlayan temel kurumlar hedef alınmıştır. Darbenin önlenmesinde en etkin kurumlardan bir tanesi de Diyanet İşleri Başkanlığı ve din görevlileri olmuştur.

Ülke genelinde gece boyunca aralıklarla okunan salalar ile millet meydanlara davet edilmiştir. Bu nidaları duyan genç ihtiyar, kadın erkek sokaklara, cadde, meydan ve köprü ve ilgili yerlere koşmuştur. Ancak, o gecenin tüm vahametine rağmen genç-ihtiyar, kadın-erkek halkın sokaklara dökülmesi ve bir gül bahçesine girercesine kendisini uçak, helikopter, tank ve top mermilerinin önüne atması darbecilere darbe vurmuş, beklemedikleri bir darbe yemelerine sebep olmuştur. Cenab-ı Allah bu millete bir daha böyle gece ve günler yaşatmasın. Şehitlerimizin ruhu şâd makamları, cennet olsun. Gazilere Cenab-ı Allah acil şifalar nasip etsin. Ailelerinin, devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.

Program sonunda, Nevşehir İl Müftü Yardımcılarından Yozgat/Şefaatli’ye tayini çıkan Nazım Haksever tarafından Doç. Dr. Hasan Yavuzer’e İl Müftülüğünün hazırladığı Kapadokya yöresine ait el sanatları ürünü tabak takdim edildi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.