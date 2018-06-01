Dikkat sınav var!

İlimizde 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Türkiye saati ile saat 09:30 ve 11:30’da başlayacak olan Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav 1.Bölüm 50 soruluk sözel alan 75 dakika , 2.bölüm 40 soruluk sayısal alan 60 dakika olarak uygulanacaktır. Öğrencilerimiz her iki bölüm sınavına aynı okul ,aynı salon ve aynı sırada girecektir. İlimizde Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava Merkez ilçemizde 1987 , Nevşehir il genelinde ise toplam 3515 öğrencimiz katılacaktır.

03 Haziran 2018 Pazar günü Türkiye saati ile saat 10:00 ve 12:00 saatleri arası İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı uygulanacaktır. İlimizde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına Merkez ilçemizde 2619 , Nevşehir il genelinde ise toplam 5261 öğrencimiz katılacaktır.

Bu kapsamda , vatandaşların sorumluluk bilinciyle hareket ederek, henüz ortaokul çağında olup liseye adım atacak öğrencilerimizin gürültüden çok fazla etkilenmemesi adına her türlü gürültüden kaçınarak, araçlarda müzik çalınması, korna kullanılması gibi öğrencilerimizi etkileyecek seslerin çıkarılmamasına özen gösterilmesini rica ediyoruz.

02 Haziran 2018 Cumartesi günü Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav aşağıda belirtilen okullarımızda uygulanacaktır.

Nevşehir Lisesi

Nevşehir Anadolu Lisesi

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mihriban Emin Günel Ortaokulu

03 Haziran 2018 Pazar günü İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aşağıda belirtilen okullarımızda uygulanacaktır.

Nevşehir Lisesi

Nevşehir Anadolu Lisesi

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mihriban Emin Günel Ortaokulu

Nevşehir Anadolu İmam hatip Lisesi

H.Lütfi Pamukçu Ortaokulu

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın Bürosu

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 16:42