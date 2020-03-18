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Devrent yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
İl özel idaresi karla mücadele ekiplerinin Ürgüp İlçesine bağlı Devrent Vadisi yolunda buzlanmalara karşı yapılan tuzlama ve yol açma faaliyetleri esnasında yolda mahsur kalan araçlar ekiplerce yapılan çalışma ile kurtarıldı.
Nevşehir 18.03.2020, 10:53
NEVŞEHİR(MHA) İl özel idaresi karla mücadele ekiplerinin Ürgüp İlçesine bağlı Devrent Vadisi yolunda buzlanmalara karşı yapılan tuzlama ve yol açma faaliyetleri esnasında yolda mahsur kalan araçlar ekiplerce yapılan çalışma ile kurtarıldı.
Bu bağlamda; Vatandaşların görev ve sorumluluk sahasında karşılaştıkları herhangi bir olumsuzlukta ulaşacakları kriz merkezi telefon numaraları 0384 215 40 01 ve 0384 215 10 11’dir.