Devlet Hastanesi Çevresinde Son Rötuşlar

Şifa Meydanı ve Nevşehir Devlet Hastanesi çevresinde bir süre önce tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

Hastane çevresinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaya kaldırımları, poliklinik girişleri ve otopark alanları yenilenirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de refüj ve kavşaklar yeniden düzenleniyor.

Yeşil alanlar ve refüjler için otomatik sulama sistemi de döşeyen belediye ekipleri bu çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.