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Devlet Hastanesi Çevresinde Son Rötuşlar
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi çevresinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Nevşehir 14.08.2020, 09:13
Şifa Meydanı ve Nevşehir Devlet Hastanesi çevresinde bir süre önce tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları sürüyor.
Hastane çevresinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaya kaldırımları, poliklinik girişleri ve otopark alanları yenilenirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de refüj ve kavşaklar yeniden düzenleniyor.