Derinkuyu’da 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Ürgüp adli makamlarınca hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Derinkuyu’da yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp adli makamlarınca bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.A. Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.