Derinkuyu’da 16 kök Hint keneviri ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 80 gram kurutulmuş esrar maddesi ve 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde bir evde yapılan aramada valiz içerisinde beyaz poşette 80 gram kurutulmuş esrar maddesi, Hint keneviri tohumu ve 16 kök dikili Hint keneviri ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından E.K. ve O.K. gözaltına alınırken sevk edilmiş oldukları adli makamlar tarafından denetimli serbestlik kararı uygulandığı öğrenildi.