Demir Korkuluklara Kafası Sıkışan Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı

15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanı yakınlarında bulunan bir apartmanın giriş katının pencere korkuluklarına yavru bir köpeğin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği kurtardı.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sonrasında herhangi bir yarasının olmadığı anlaşılan yavru köpek Nevşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.