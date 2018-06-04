Davulcunuzdan şikayetiniz varsa...

Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, Nevşehir’in 18 mahallesinde geleneksel olarak sürdürülen ramazan geleneği olan davulculardan şikayeti bulunanların mutlaka mahalle muhtarına başvuruda bulunması gerektiğini söyledi.

Bu yıl ramazan davulcusuna bahşiş olarak 10+10 TL olmak üzere ay süresince iki kez olmak üzere toplam 20 TL bahşişin verilebileceğini belirlediklerini kaydeden Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, ücret ya da daha farklı bir konuda anlaşmazlık yaşanan davulcuların öncelikle o mahallenin muhtarına, kendisine ulaşılamaması durumunda ise Nevşehir Muhtarlar Derneğine bildirilmesini istedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2018, 14:05