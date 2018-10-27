Cumhuriyet Bayramı Fotoğraf Sergisi Kardelen Koleji’nden

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kardelen Eğitim Kurumları tarafından hazırlanan “Cumhuriyet ve Atatürk” konulu fotoğraf sergisi Forum Kapadokya Alışveriş Merkezinde gerçekleştirildi. Cumhuriyetin ilanının 95. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte 50 adet fotoğraf sergilendi. Özel Kardelen Koleji tarafından hazırlanan fotoğraf sergisine İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Müdür Yardımcıları, Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı, katıldı. Açılış kurdelesi kesilen sergi katılımcılar tarafından gezildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, yapılan çalışmalardan dolayı Kardelen Koleji’ne teşekkür ederek tüm öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.