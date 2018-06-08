Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir’de

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde vatandaşlara Cumhur İttifakı, Milletvekilliği seçiminde de AK Parti ‘ye daha güçlü destek vermeleri çağrısında bulundu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz ile 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar’ın yanı sıra askeri ve mülki erkan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Cuma Namazını Kurşunlu Camiinde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti İl Teşkilatı tarafından Hükümet Konağı önünde düzenlenen mitinge katıldı.

Miting öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, birer konuşma yaparak ,mitinge katılan vatandaşları selamladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3yıllık bir hasretin ardından Nevşehir’de halkla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

SİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE İSTİKBALE YÜRÜYORUZ

Cumhur ittifakını hep birlikte koruyacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, fitne ve fesat sokmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğinin altını çizdi.

Erdoğan şöyle konuştu: “ 3 yıl aradan sonra Nevşehir’de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nevşehir bugün destan yazıyor. Nevşehirli kardeşlerimiz bizle oldukça daha ne vuslat isteyelim. Şu muhabbeti gördükten sonra daha ne isteyelim? Bize Nevşehir yeter. Sizlerden aldığımız güç ve cesaretle istikbale yürüyoruz. Bu yola çıkış bir Cumhur İttifakı’dır. Bu Cumhur İttifakı’nı birlikte koruyacağız, fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Halel getirmeyeceğiz. Bu cumhurun ittifakı kolay kurulmadı. Sözde milletin ittifakı diye yola çıkanlara 24 Haziran’da dersini vereceğiz. Rabbimiz ne buyuruyor ancak inanlar kardeştir. Tüm mazlum ve mağdurların yanına koşmaya devam edeceğiz. Hiçbir kardeşimizi zalimlerin insafına teslim etmeyeceğiz. Barış tesis edilene, istikrar sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

81 MİLYONLA HELALLEŞELİM DİYECEĞİZ

Hiçbir kimseyi ötekileştirmeden ve ötelemeden herkesi bağırlarına bastıklarını dile getiren Erdoğan: “ Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir vatandaşımızı ötelemeden, etnik kimliğine, inancına bakmadan herkesi bağrımıza basıyoruz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, 81 milyon kardeş olalım. Bölgemizde fitneyi değil, kardeşliği büyüteceğiz. Ülkemizde husumeti değil muhabbeti güçlendireceğiz. Kavganın değil, barışın mücadelesini vereceğiz. Ayrışmanın değil, birleşmenin savunuculuğunu yapacağız. Bugün Nevşehir’deyiz, ben gönül diliyle konuşuyorum. 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz. Anadolu’da kinin filizlenmesine müsaade etmeyeceğiz.” Dedi.

NEVŞEHİR DAİME MİLLİ İRADE VE AK PARTİ KALESİ OLDU

Nevşehir’in daime tavrını adaletten kalkınmadan yana koyduğunu söyleyen Erdoğan, 24 Haziran’da da sandıkları patlatacağına inandığını kaydetti. Erdoğan daha sonra şöyle konuştu: “ Cumhur İttifakı’na, AK Parti’ye oyunuzu basmanızı istiyorum. 24 Haziran’da Türkiye’yi şahlandırıyor muyuz? Nevşehir’de sandıkları patlatıyor muyuz? Nevşehir bizi hiç yalnız bırakmadı, tavrını adaletten, kalkınmadan yana koydu. Nevşehir daima milli irade ve AK Parti’nin kalesi oldu. 16 Nisan’da da yüzde 65 oy ortalaması ile Türkiye oranının çok üstünde ‘evet’ dedi. Tüm Nevşehirli kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

16 YILDA 7.2 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM

Daha sonra Nevşehir’e AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlara ilişkin olarak bilgiler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şoyla konuştu: “ 16 senede Nevşehir'e sadece 7,2 Katrilyon liralık yatırım yaptık. 1646 yeni derslik açtık. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni biz açtık. Öğrencilerimiz için Nevşehir’in farklı merkezlerinde 6056 kişilik yurt açtık. Nevşehir ve Acıgöl'e bir çok tesis yaptık. Sağlıkta 9'u hastane olmak üzere 21 sağlık tesisini Nevşehir'e kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 9252 konutu sosyal donatılarıyla birlikte halkımızın hizmetine sunduk. 2002 yılına kadar Nevşehir’de toplamda 87 km bölünmüş yol vardı, biz bunu 280 km'ye çıkardık. Nevşehir'de 7 yol projesinin yapımı devam ediyor. Kapadokya' yı yılda 2 milyon 200 bin turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm bölgesi haline getirdik. Nevşehir'de 39 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Bay Kemal ne diyor çiftçiler aç, ya biz Nevşehir'de çiftçilere 1 katrilyon destek verdik. ”dedi.

Miting sonrasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan’ın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte halkı selamladı ve vatandaşlara hediye dağıtımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra helikopter ile Kayseri’ye hareket etti.