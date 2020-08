Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 81 İl Teşkilatıyla Bayramlaştı

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen bayramlaşma programı için AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve partinin ilçe başkanları Nevşehir Belediyesi toplantı salonunda hazır bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki ve dünyadaki şartlar göz önüne alındığında Türkiye’de huzur ve güven içinde bir Kurban Bayramı’nın idrak edildiğini belirterek, “Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya’nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırdı. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum. AK Parti teşkilatları olarak ülkemizin her köşesinde kısaca ‘TAMAM’ diyerek ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uygun şekilde bayramı yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramlara millet olarak çok daha güzel bir iklimde, ümmet olarak sıkıntılarımızı çözmüş bir şekilde, insanlık olarak barışı ve dayanışmayı tesis ederek kavuşacağız. Bizim inancımız, kendimiz için ne istiyorsak diğer insanlar için de rabbimizden aynısını dilemeyi gerektirir. Hep birlikte hayatımız boyunca bu mücadeleyi verdik. Milletimizden bu mücadele için destek istedik. Partimizin 18 yıllık iktidarının her anı bu mücadele ile geçti. İçeride vesayete ve darbecilere, dışarıda adaletsiz küresel düzene karşı itirazlarımızı da, kavgamızı da bu gaye ile yürüttük. Şayet bugün Türkiye kendi vatandaşlarının gurur duyduğu bölgesindeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların hakkını arayanların umudu olan bir ülke haline dönüşmüş ise bu sayededir. Attığımız her adımda, başlattığımız her süreçte, yaptığımız her müdahalede bu hasbi niyetle hareket ettiğimiz için hep hüsnü kabul gördük. AK Parti’yi var eden de, bugüne kadar ayakta tutan da, inşallah bundan sonra yaşatacak olan da milletimize ve insanlığa bu hasbi mücadeleyi sürdüreceğini göstermesidir. Ne zaman partilerden bir parti haline dönüşür, kişisel hesaplarımızı davamızın önüne çıkartırsak işte o gün misyonumuzu kaybettik demektir. Ne zaman arkamızdaki dua ordusunun amin nidaları kesilmeye başlarsa işte o gün gittiğimiz yolu ve kendimizi sorgulamamız gereken vakitteyiz demektir. Ne zaman mazlumların ve mağdurların yönünün bize değil de başkalarına döndüğünü görürsek işte o gün gerçekten hüsrandayız demektir. Rabbim bizleri böyle bir akıbetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.