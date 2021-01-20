Çok Miktarda Tarihi Eser Olduğu Değerlendirilen Malzeme Yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapmış olduğu başarılı çalışmalarda, Avanos ilçemizde şüpheli A.U. isimli şahısın iş yerinde ve ikametinde 18.01.2021 günü Avanos Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama kararına istinaden Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte müşterek olarak yapılan aramada;

- 40 adet sikke,

- 20 adet obje,

- 11 adet yüzük,

- 7 adet farklı figürlerin bulunduğu kolye,

- 2 adet ok ucu,

- 2 adet küpe,

- 1 adet mühür,

- 1 adet çan,

- 1 adet haç,

- 1 adet arma,

- 1 adet mavi renkli taş, ikamet araması sonucu;

- 2 adet kırık bilezik

- 1 adet minyatür tekerlek olmak üzere toplam 90 parça tarihi değeri olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiş, Şüpheli Şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda 2963 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet etmek suçundan Adli tahkikat başlatılmış ele geçen malzemeler Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir.