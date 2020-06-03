Çocukları parklarda Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz karşıladı
NEVŞEHİR'DE SERBESTLİK DOLAYISIYLA SOKAĞA ÇIKAN ÇOCUKLARI, PARKLARDA NASREDDİN HOCA, HACİVAT VE KARAGÖZ İLE YENİÇERİ KARŞILADI. MASALLAR ANLATTIKLARI ÇOCUKLARA DONDURMA VE ÇEŞİTLİ HEDİYELER DAĞITAN MASKOTLAR, ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSER EŞLİĞİNDE ÇOCUKLARLA OYUNLAR OYNADI.
Nevşehir’de serbestlik dolayısıyla sokağa çıkan çocukları, parklarda Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz ile Yeniçeri karşıladı. Masallar anlattıkları çocuklara dondurma ve çeşitli hediyeler dağıtan maskotlar, üstü açık otobüs üzerinden gerçekleştirilen konser eşliğinde çocuklarla oyunlar oynadı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 14.00-20.00 saatleri arasında getirilen serbestlikle bir kez daha sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan çocuklar, soluğu parklarda aldı. Arkadaşları ve aileleriyle dışarı çıkan çocuklar için Nevşehir Belediyesi mahallelerde eğlenceler düzenledi. Uzun bir aranın ardından yeniden dışarı çıkmanın keyfini yaşayan çocuklar için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikte Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz ile Yeniçeri maskotları üstü açık otobüsle parkları dolaştı. Çocukları parklarda karşılayan maskotlar onlara dondurma ve çeşitli hediyeler dağıtarak birlikte oyunlar oynadı. Nasreddin Hoca’nın anlattığı hikayelerle keyifli bir zaman geçiren çocuklar Hacivat ve Karagöz ile kahkahalara boğuldu.