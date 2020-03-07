“Çocuklar Üşümesin” Kampanyası İle Bin 427 Çocuğa Mont ve Bot Dağıtıldı

Belediye Başkanı Rasim Arı, bir süre önce sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, Nevşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mont ve bot yardımı yapacaklarını açıkladı.

Arı'nın, "Şehirde bir tek evladımız dahi boynu bükük kalsın, üşüsün, soğuktan hasta olsun istemiyorum." diyerek toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunduğu paylaşımına, Nevşehir’den ve Türkiye'nin çeşitli illerinden siyasetçisinden gazetecisine, STK temsilcisinden sanatçısına, spor dünyasından iş dünyasına birçok kişi destek verdi.

Tüm Nevşehirlilerden çevresindeki ihtiyaç sahibi aileleri kendilerine bildirmelerini isteyen Başkan Arı, bu sayede kısa sürede yüzlerce çocuğu sevindirmeyi başardı.

Hayırseverlerin de katkıları ile kısa sürede ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden Nevşehir Belediyesi, bin 427 çocuğa ulaşarak çocuklara bot ve mont dağıttı.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hassasiyetle projeler üretildiğini ve bu projelerin çağdaş yöntemlerle hayata geçirildiğini belirten Arı, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Arı, "Kurduğumuz bir ekibimizle birlikte sürekli sahada taramalar yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ediyoruz. Tespit edilen bu ailelerimize ihtiyaç duydukları yardım malzemelerini ulaştırıyoruz. Son olarak elimizdeki çok sayıdaki kışlık giyecek ve ayakkabılara hayırseverlerimizin de katkılarını ekleyerek ailelerimize ulaştırdık. Bu şehrin her bir ferdine, bu kampanyaya destek veren her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. İyilik var olduğu müddetçe, iyilik hareketi devam ettiği müddetçe ne bu şehrin ne de bu ülkenin sırtı inşallah yere gelmeyecek.” dedi.