Çiftçi kar yağışı bekliyor

NEVŞEHİR(MHA) Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nevşehir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Kaya, yıl genelinde kaydedilen yağışların özellikle tarım ürünleri açısından yeterli olmadığını, kurak geçen bir sonbaharın ardından çiftçinin kar yağışını beklediğini belirtti.

Kar yağışının özellikle ekili arazilerin suyunu alabilmesi ve yeraltı su kaynaklarının daha iyi duruma gelebilmesi açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, "Yurt genelinde olduğu gibi Nevşehir ve yöresinde ne yazık ki kurak bir süreç yaşanıyor. Mevsim normallerine ve geçmiş yıllar ortalamalarına göre yağışın az olduğu ortada. Bu nedenle çiftçimiz bu aylarda yağacak yağışları sabırsızlıkla bekliyor. Yağışlar özellikle doğal yeraltı su kaynaklarının beslenebilmesi açısından da büyük önem taşıyor" açıklamalarında bulundu.