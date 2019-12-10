Çifcibaşı ailesi Mali’de su kuyusu açtırdı

NEVŞEHİR(MHA) İçmek ve günlük yaşamda kullanmak amacıyla su bulamayan çeşitli ülkelerde su kuyusu açılması için çalışma yürüten İHH Nevşehir, kuraklığın hüküm sürdüğü Afrika’da Müslüman halkın su ihtiyacının karşılanabilmesi için faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda batı Afrika ülkelerinden Mali’de, Seyit Çifcibaşı ve Nezaket Çifcibaşı hayratına su kuyusu açıldı.

Mali’nin Farakou şehrine bağlı Finzankolona kasabasında açılan su kuyusu mağdur halk tarafından büyük mutlulukla karşılandı.

Evlerinden bulabildikleri kapları alıp su kuyusunun başında sıraya giren mazlumlar, hayırsever Çifcibaşı ailesine dua etti.



İHH Nevşehir Başkanı Baki Öncel, Çifcibaşı ailesi adına açtırılan su kuyusuna ait görselleri oğulları Muhammed Çifcibaşı’na teslim etti.İHH Nevşehir Başkanı Baki Öncel, yaptığı açıklamada, kuruluşundan beri dünyanın neresinde bir mağdur Müslüman varsa oraya yardım elini uzatan İHH’nın hayırseverlerin desteği ile mazlumlara umut olmaya devam ettiğini söyledi.Öncel, “İHH olarak Filistin’den Doğu Türkistan’a, Somali’den Arakan’a, Bosna’dan Suriye’ye tüm kadim topraklarda aktif şekilde çalışıyoruz. Her coğrafyanın farklı ihtiyaç ve sıkıntılarına çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda, Afrika ülkelerinin çoğunda yaşanan su sıkıntısına karşın, su kuyusu açma çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar çok sayıda su kuyusu açılmasını sağlayarak, oradaki çocuğundan yaşlısına mağdur insanların, içme, abdest, günlük kullanım ve temizlik başta olmak üzere tüm gerekli durumlarda en önemli ihtiyacına cevap vermek için katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.İHH tarafından açılan kuyu ile temiz içme suyuna kavuşanların sevincine ortak olmak ve katkı sunmak isterseniz, İHH Nevşehir İl Başkanı Baki Öncel'e 0535 9327125 numaralı telefondan ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.