CHP’den Korona Virüs önlemi

NEVŞEHİR(MHA) CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “CHP Genel Merkezimizin bilgisi dahilinde tüm dünya da ve Ülkemizde de görülen Korona Virüs’e karşın önlem çerçevesinde Partimiz il ve merkez ilçe başkanlığı binası ile ilçe ve belde binalarımıza ziyaretler durdurulmuştur. Ülkemiz genelinde söz konusu korona virüs’ün yayılmaması nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda Partimizin aldığı bu kararın tamamen insanlarımızın sağlığının korunması nedeniyle alındığının bilinmesini, Parti teşkilatlarımızın ve Partililerimizin konuya duyarlılık göstermelerini rica ederiz” denildi.