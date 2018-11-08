CHP’de yaprak kıpırdamıyor

NEVŞEHİR(MHA) Şu ana kadar partide belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği için başvuruların ne zaman alınacağı, adaylardan ne ücret talep edileceği gibi konularda açıklama yapılmayan Cumhuriyet Halk Partisinde hal böyle olunca ister istemez çeşitli senaryolar da konuşulmaya devam ediyor.

Bir iddiaya göre CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin özellikle Nevşehir merkezde aday çıkarıp çıkarmayacağına gözünü çevirmiş durumda. İYİ Parti ve Saadet Partisinin aday çıkarmaması durumunda AK Partinin il merkezinde kaybetmesi üzerinde formül geliştirilmesi gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Avanos başta olmak üzere bazı ilçe merkezlerinde aday adaylarının belirlenmesiyle ilgili teşkilatlarla bir araya geldiği öğrenilen CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’ın da bu konuda henüz tek bir cümle sarf etmemesi de dikkatlerden kaçmıyor.