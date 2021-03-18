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CHP Ürgüp teşkilatından anlamlı etkinlik

Cumhuriyet Halk Partisi Ürgüp İlçe Başkanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle son derece anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Nevşehir 18.03.2021, 18:47
CHP Ürgüp teşkilatından anlamlı etkinlik
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NEVŞEHİR(MHA) Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir mihenk taşı olan Çanakkale savaşı esnasında, o dönemin kıt imkanlarıyla Kahraman Türk ordusuna verilen hoşaf dağıtımında bulunarak son derece anlamlı bir etkinlik gerçekleştiren CHP Ürgüp İlçe Başkanlığı bir çok etkinliğinde olduğu gibi fark yarattı.  

CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy'un yanı sıra ilçe gençlik kollarının da bizzat görev aldığı etkinlikte yaklaşık 500 kişiye hoşaf dağıtımı yapıldı.  

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