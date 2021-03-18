CHP Ürgüp teşkilatından anlamlı etkinlik

NEVŞEHİR(MHA) Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir mihenk taşı olan Çanakkale savaşı esnasında, o dönemin kıt imkanlarıyla Kahraman Türk ordusuna verilen hoşaf dağıtımında bulunarak son derece anlamlı bir etkinlik gerçekleştiren CHP Ürgüp İlçe Başkanlığı bir çok etkinliğinde olduğu gibi fark yarattı.

CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy'un yanı sıra ilçe gençlik kollarının da bizzat görev aldığı etkinlikte yaklaşık 500 kişiye hoşaf dağıtımı yapıldı.