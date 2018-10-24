CHP'nin Ürgüp Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde, partinin ilk belediye başkan adayları belirlendi. Bu çerçevede; tamamı ilçe ve beldeleri kapsayan 100 civarındaki adayın ilerleyen saatlerde kamuoyuna duyurulacağı bildirildi. Alınan bilgilere göre; başkan adayı belirlenen yerler arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'den herhangi bir belediye yer almadı.

Bekir Ödemiş CHP'den Ürgüp Belediye Başkan Adayı Oldu

BEKİR ÖDEMİŞ KİMDİR?

1959 yılında Ürgüp’ te doğdu.

İlkokulu Ankara Sakalar okulunda, Ortaokulu Ürgüp’te, Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

1982 yılında (İ.T.Ü.) İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Jeoloji Mühendisi olarak mezun oldu.

1995-1997 yılları arasında (TODAİE) Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’ nde Kamu Yönetimi Mastırını tamamlayarak Kamu Yönetimi Uzmanı ünvanı aldı.

2004 yılında Toronto Üniversitesinde 2,5 ay süre ile İngilizce dil eğitimine katıldı.

1979-1981 yılları arasında İstanbul Belediyesi İETT biriminde görev aldı.

Askerlik görevini takiben 1989 yılına kadar Ayaş Tüneli ve Malatya Çat Tüneli projelerinde Şantiye Şefliği yaptı.

1989-1999 yılları arasında Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

1994 yılında 6 aylık bir süre için Yenimahalle Belediyesi Yakacık Toplu Konut Projesinin 1/25000 Plan Koordinatörlüğünü üstlendi.

1999-2007 yılları arasında 2 dönem Ürgüp Belediye Başkanı seçildi. 22 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerinde Nevşehir CHP 1. sıra adayı olduğundan Belediye Başkanlığı görevinden ayrıldı.

2000 yılında Tarihi Kentler Birliği'nin kurucu üyeliği, İç Anadolu Bölgesi Belediyeleri arasında Yerel Gündem 21'e ilk üye olan belediye başkanı ve 2005 yılında Sağlıklı Kentler Birliği Kurucu Üyeliğine imza attı. Belediye Başkanlığı döneminde bir süre Erciyes Üniversitesinde Öğretim Elemanı olarak kamu yönetimi dersine girdi.

Ayrıca 2002 yılında "Kayakapı Projesi", 2004 yılında ise "Ürgüp Cumhuriyet Meydanı Projesi" ile Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Ödülü"ne layık görüldü.

2006 yılında Seçilmişleri ve Atanmışları İzleme Derneği’nin (İZDER) 6. Geleneksel “ Türkiye’de Yılın Adamları ve Kuruluşları Ödülleri” kapsamında “ Türkiye’de Yılın Turizm Ödülü”nü, Gözcü Gazetesinin yaptığı ankette İç Anadolu Bölgesinin En Başarılı Belediye Başkanı” ödülünü, Konya Belediyeler Birliği’nin Türkiye’deki belediyelere yönelik düzenlenen yarışmada “Çevre“ Ödüllerine layık görüldü.

Yine 2006 yılında Anadolu Yerel Yönetimler Dergisinin düzenlediği “Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor” anketi sonucunda gerçekleştirilen proje ve yatırımlar ile “ Yılın Yerel Yöneticisi” ödülünü, Büyük Anadolu Gazetesinin sivil toplum kuruluşu ve firmalar arasında düzenlediği “Şaibesiz ve Başarılı Bürokrat, Belediye Başkanı" yarışmasında “ Yılın Şaibesiz ve Başarılı Belediye Başkanı Ödülü”nü ve “Şehir ve Başkan Dergisi” tarafından düzenlenen “Yılın Belediye Başkanını Gazeteciler Seçiyor” yarışmasında “Çevre Düzenleme, Yeşil Alana Katkı Dalında” Türkiye'deki İlçeler arasında “ Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

Halen özel sektörde Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevini sürdürmekte olup, TÜSİAD’inin Parlemento ve Yargı Komisyonu Üyesidir.

İzmir’ de kurulma aşamasında bir üniversitenin kurucu ve denetim kurulu üyesidir.

Dünyanın pek çok ülkesinde belediyecilikle ilgili araştırma, panel ve toplantılara katılan Bekir Ödemiş’ in YEREL YÖNETİM YERİNDEN YÖNETİM çalışması Kültür Bakanlığınca kaynak yayın olarak kabul edilip basılmıştır.

Pek çok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Ödemiş Nevşehir Üniversitesinin kuruluş aşamalarında da etkili çalışmalarda bulunmuştur.

Halen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denetim Kurulu üyesidir.

Tarihi Kentler Birliği, Sağlıklı Kentler Birliği kurucu üyeliği görevlerinde bulunan Ödemiş Mimar Deniz Ödemiş’le evli olup Bilkent Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Eğitimi gören bir çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 16:20