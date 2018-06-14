CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, bayramların, toplumsal birlikteliğin sağlandığı, üzüntülerin ve sıkıntıların unutulduğu, saygının, sevginin pekiştiği özel günler olduğunu söyledi. Gülmez, bu duygularla Nevşehir halkı ile birlikte ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını yürekten kutladığını söyledi.

Bayramların manevi duygularımızı tazeleyen, umutlarımızı besleyen günler olduğunu kaydeden Gülmez “ Ancak, bu bayramı da bayram tadında sevinçle, mutlulukla yaşayamıyoruz. Vatandaşlarımız, bu bayramı da adaletsizliğin, haksızlıkların, yoksulluğun, terörün, savaşın, gölgesinde karşılıyor. Müslüman komşu ülkelerimizde iç savaşların yaşandığı, ülkemizde ise kutuplaşmanın en üst noktaya ulaştığı bir dönemde, bu olumsuzluklara rağmen birlikteliğin, dayanışmanın, güzellik ve iyiliklerin çoğaltılarak paylaşıldığı bir Ramazanı geride bırakarak, Ramazan Bayramını hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez Ramazan Bayram mesajında “Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçim derdinde bir lokma ekmek için gece gündüz alın teri döken esnafımızın, emekçinin, işçimizin, çiftçimizin; gençlerimizin, çocuklarımızın, tüm kadınların; yani haksızlığa uğraşmış, adalet arayan her kim varsa onun yanındayız. Çünkü biz; milletimizin bayram sevinçlerini doya doya yaşayacağı bir ülke ve gelecek için çalışıyoruz. Biz bu ülkenin dört bir yanında, bu ülkenin meydanlarında, sokaklarında, tarlalarında, bayram sevinçlerini çoğaltmak için, adalet için söz veriyoruz ve biliyoruz ki bu ülkeye adaleti ne pahasına olursa olsun getireceğiz. Savaşların, terörün, kan ve gözyaşının son bulduğu, ülkemizin kaynaklarının adil paylaşıldığı, kimsenin yoksulluk ve sefalet çekmediği, hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmediği, emeğin değer bulduğu; emeklilerimizin, işçilerimizin, esnafımızın, çiftçimizin, madencilerimizin, memurlarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin artık boyunlarını bükmediği, adalet ve eşitliğin sağlandığı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Siyasetçinin görevinin bölmek ve ayrıştırmak değil, birleştirmek ve uzlaştırmak olduğuna değinen Gülmez “ Siyaset bu ülkeye ve milletine huzur vermeli, güven aşılamalı ve Türkiye’nin yeni ufuklara yelken açması için gerekli öngörüye sahip olmalıdır. Bizlere özgürlük ve demokrasi içerisinde bu bayramı yaşama fırsatını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarına ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Nevşehir halkının, ülkemizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum” dedi