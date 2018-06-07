CHP İl Başkanı Kamil Gülmez; "Derinkuyu ‘Tamam’ diyor"

Büronun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene gelen Derinkuyulular, İl Başkanı Kamil Gülmez, İlçe Başkanı Murat Yolalan ile milletvekili adayları Faruk Sarıaslan ile Fulya Gülşen Altunsoy’a sevgi gösterisinde bulundu.

Açılış töreninde toplanan coşkulu, inançlı ve kararlı vatandaşlara hitap eden, CHP Nevşehir 1. sıra Milletvekili Adayı Faruk Sarıaslan, seçimlerde oy oranını yükselteceklerini ve sandıkları patlatacaklarını söyledi.

Sarıaslan, “Seçim süreci başladı. 24 Haziran’da hep birlikte sandığa gideceğiz ve artık ‘tamam’ diyeceğiz. Zulme, baskıya, yolsuzluğa, yoksulluğa, arsızlığa ‘tamam’ diyeceğiz. Derinkuyulu kardeşlerimin bu seçimlerde geçmiş seçimlere göre bize daha çok sahip çıkacağını biliyor ve görüyorum. İnşallah, 24 Haziran akşamı Derinkuyu ile birlikte tüm Nevşehir genelinde sandıkları patlatacağız. Ben buna inanıyorum ve bunu görüyorum. Biz, sizin aranızdayız; sizinle beraberiz. Nevşehir sahipsiz. İnşallah, 24 Haziran’da bu evladınıza sahip çıkacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda, Muharrem İnce Başkan olduğunda inanın bana Nevşehir’de çok büyük hizmetlere sahip olacak” diye konuştu.

24 Haziran’da tek adam rejimini yıkarak demokratik ve kalkınmış Türkiye’yi yeniden inşa etme şansına sahip olacaklarını vurgulayan Sarıaslan, vatandaşlarımızın bu bilince sahip olduklarını her gittikleri yerde görmenin ayrıca büyük mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

CHP olarak parolalarının “ Millet için geliyoruz” olduğuna vurgu yapan Sarıaslan, bu doğrultuda dürüst, açık, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışını vaat ettiklerini ve bunu iktidara geldiklerinde mutlaka gerçekleştirecekleri sözünü verdi.

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ise, tüm il ve ilçelerimiz gibi Nevşehir’de, Derinkuyu’da ayağa kalkmış ve artık ‘tamam’ diyor. Tek adam rejimine karşı artık tamam, demokrasi diyoruz. İşsizlik ve yoksulluğa karşı artık tamam, sosyal devlet diyoruz. Derinkuyulular, tüm Nevşehir geneli gibi yüzümüzü güldürdü. Coşkumuzu bir kere daha taşırdı” dedi.

Gülmez, bütün samimiyetleriyle iktidarı kurmaya, ülkemizin ekonomik, demokratik, toplumsal barış, eğitim, adalet gibi ağırlaşarak devam eden sorunlarına çözüm bulmaya hazır olarak vatandaşların karşısına gelerek oylarına talip olduklarını söyledi.

Hem Nevşehir'imiz de hem de Türkiye'de artık değişimin sağlanacağına canı gönülden inandığını kaydeden Gülmez “Burada da bu güç, bu enerji, bu irade var. Bizlere gittiğimiz her yerde gösterilen sevgi, ilgi ve candan yaklaşım bu inancımızı katlayarak artırıyor. Kazandığımızda yeniden demokrasiyi, yeniden toplumsal barışı, yeniden güçlü ekonomiyi, yeniden kardeşliği ve yeniden bu topraklarda yaşayan herkesin birbirine sarılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP Derinkuyu Seçim Bürosu’nun açılışı yapıldı.