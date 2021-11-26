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CHP Heyetinden Nevşehir Ticaret Borsasına Ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın başkanlığında, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, İl Başkanı Kamil Gülmez ve beraberindeki bir grup milletvekillerinin de yer aldığı heyet Nevşehir Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.
Nevşehir 26.11.2021, 09:14
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın başkanlığında, Aydın Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, YDK Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, İl Başkanı Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel’den oluşan heyet Nevşehir programı kapsamında, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanvekili Ahmet Seçen'i ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyarette Nevşehir ekonomisi ve ticareti hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.