CHP heyeti Nevşehir’i karış karış geziyor

Heyet üyeleri, kentin en doğusundan, en batısına kadar tüm ilçe ve köyleri karış karış gezerek, seçmenlerle görüşüyor ve vatandaşlardan Parlamento seçiminde CHP'ye, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Muharrem İnce'ye destek istiyor. 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri için şehri karış karış dolaşan CHP heyeti, bu kapsamda Avanos’ta esnafları, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları ziyaret ederek partilerine destek istediler.

CHP Heyetinin Avanos ziyaretinde CHP Nevşehir Milletvekili adayları Faruk Sarıaslan, İl Başkanı Kamil Gülmez ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi Tayfun Ceyhan, Avanos CHP İlçe Başkanı Celal Alper İbaş ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan CHP heyeti, hak, hukuk ve adalet için CHP’ye ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye destek verilmesini istediler.

Milletvekili adayı Faruk Sarıaslan “ seçimlerde 16 yıldır iktidarda olan ama ülkemizi yönetemez duruma gelen bir süreci yaşıyoruz ve bunun artık değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Hak, hukuk, adalet ve halkımızın istediğini yerine getirebilmek, ekonomiyi düzeltebilmek, demokraside bütün kaybettiklerimizin yeniden meydana gelmesi, özgürlüklerin yeniden düzelmesi için, yeniden Türkiye’nin refah konumuna yükselebilmesi için Nevşehirli hemşerilerimizden destek bekliyorum” dedi.

Türkiye’nin çalışan ve üreten kesimleri üretimden hak ettikleri payı alamadıklarını anlatan Sarıaslan “ Ülkemiz nitelikli büyüme potansiyelini gerçekleştiremiyor. Türkiye, üretimde ve bölüşümde uygar dünyanın gerisinde kalıyor. Milyonlarca işçimiz düşük asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılıyor. Esnafımız, vergi ve kredi borçlarını ödeyemiyor. Sattığı malın yerine yenisini koyamıyor. Çiftçilerimiz, yüksek girdi maliyetlerini karşılayamıyor. İthalat nedeniyle eziliyor. Düşük ürün fiyatları yüzünden tarlasını terk ediyor. Bütün bu ve benzeri sorunları biliyor, çözüm yollarını da anlatıyoruz. Cumhurbaşkanlığını Muharrem İnce kazanacak, Millet İttifakı da Meclis’te çoğunluğu sağlayacaktır. Nevşehir’de de partimize büyük teveccüh vardır. Böylece ülkemiz de Nevşehir’de kazanacaktır. Nevşehirimiz de, ülkemizde 25 Haziran sabahına rahat bir nefes alarak uyanacaktır” ifadelerini kullandı. Haz

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ise “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Milletvekili genel seçimlerine yaklaşık iki hafta kaldı. Ülkemiz yaklaşık 16-17 yıldır bir AKP iktidarı tarafından yönetiliyor. Bu iktidarın ülkemize ne yazık ki getirdiği çok olumsuz durumlar söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradaki çok değerli Milletvekili adaylarımızla birlikte bu gidişata bir son vermek, ülkemizi rayına oturtmak, şehrimizin hak ettiği hizmetleri alması adına milletimizi Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeye davet ediyoruz” dedi.