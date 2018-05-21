CHP bunu hep yapıyor

Faruk Sarıaslan’ın ilk sırada yer aldığı partinin milletvekili aday sıralamasında ikinci sırayı Fulya Gülşen Altınsoy, Üçüncü sırayı ise Diş hekimi Mehmet Bilgin aldı.

Eski il başkanı ve Milletvekili adaylarından Bülent Yumuş’tan bu yana genelde liste başı adaylarını Nevşehir’de ikamet etmeyen isimlerden yana kullanan Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Tekiner ve Fahri Ertik isimlerinden sonra bu kez de Faruk Sarıaslan’ı liste başı yaptı.

Bu aday listesi ile Nevşehir’de 40 yıla yakın bir süredir milletvekili çıkaramayan Cumhuriyet Halk Partisinin bu özlemine bir son verip veremeyeceği merak konusu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)