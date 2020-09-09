CHP 97 yaşında

NEVŞEHİR(MHA) Hükümet konağı önünde düzenlenen programa İl Başkanı Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Partili yöneticiler ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Programda konuşan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım. Temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresinde attığınız 9 Eylül 1923'te kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisinin bugünkü mirasçıları olarak karşınızdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayı Milliye'nin düşman orduları karşısındaki azmini 97. kuruluş yıldönümümüzde yüreklerimizde taşıyoruz. Yegane amacımız sizin ve silah arkadaşlarınız kurduğu Türkiye Cumhuriyetini taçlandırarak, hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmektir. Ülkemizi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin oluncaya dek sürecektir" dedi.