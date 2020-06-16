Ceylan’dan önemli çağrı: Tedbirli ve dikkatli olunmalı

Nevşehir Ülkü Ocakları Koronavirüs Araştırma ve Mücadele Kurulu'nun yaptığı araştırmalara da değinen İkinci başkan Çağatay Ceylan, bayramdan sonra virüs daha az ciddiye alındığı kanaatine vardıklarını da belirtti.

Rehavete kapıldığımız takdirde istenmeyen hayata yeniden dönülebileceğini de vurgulayan Ceylan açıklamasında şunları söyledi; “Koronavirüs Pandemisindeki sayısal verilerin olumlu şekilde ilerlemesi ile birlikte yurt genelinde tedbirlerin yumuşatılmasına bağlı olarak genç yaşlı dışarıya çıkmaya başladık. Fakat son günlerde gördüğümüz üzere vaka sayılarında istemsiz olarak yükselme başlamıştır. Tedbirlere uymayarak yaptığımız geziler, ziyaretler hem kendimiz ve ailelerimiz hem de iletişime geçtiğimiz insanların sağlığı açısından risk oluşturabiliriz. Maalesef tehlikenin geçtiğini söylemek hala mümkün değil. Nevşehir Ülkü Ocakları Koronavirüs Araştırma ve Mücadele Kurulu'nun verilerine göre, Nevşehir'de de KOVİD-19 tehlikesinin bayramdan sonra daha da az ciddiye alındığını görmekteyiz. Temkinlilik seviyesini azaltarak rehavete kapılma aşamasına gelen halkımıza; salgının bitmediğini ve azalmanın bu şekilde gidersek yeniden artma eğiliminde olduğunu, rehavete kapıldığımız taktirde istatistiklerin tekrar tersine döneceğini hatırlatıyor; tedbirlere uymaya devam etme konusunda tekrar ısrarla uyarıyoruz.”