Çevreci Öğrenciler Bitkisel Atık Yağ Topladı

Avanos Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Manav eşliğinde 7-B sınıfı Öğrencileri evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları Avanos Belediye başkanlığı Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğünce toplanan bitkisel atık yağ toplama deposuna getirerek boşalttılar, bir damlası tonlarca temiz su ve toprağı kirleten atık yağları biriktiren öğrenciler hem çevreyi korumanın hem de sağlıklı bir gelecek için adım atmanın gururunu yaşadılar, çevreye duyarlı olmak için bitkisel atık yağları topladıklarını ifade ederek herkesin bitkisel atık yağlar konusunda duyarlı olmasını isteyen öğrenciler Avanos Belediye başkanlığı Temizlik ve Çevre Koruma Müdürü Nilgün Taykurt Demir’den geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’ı makamında ziyaret edip sohbet ettiler ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler.