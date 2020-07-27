Çevre Yolunda Sıcak Asfalt Çalışması Gerçekleştiriliyor

Nevşehir Belediyesi şehir merkezindeki yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin 1. yıl dönümünde başlattığı 2. büyük altyapı ve üstyapı hamlesi ve beraberinde milyonlarca liralık bir yatırım ile birlikte şehir merkezindeki ana arterleri sıcak asfalt ile buluşturan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım, onarım, bakım ve sıcak asfalt çalışmalarını birçok farklı noktada sürdürüyor.

Belediye ekipleri son olarak hafta sonu Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma gerçekleştirerek Kayseri Caddesi’ndeki Hükümet Konağı önünde ve Çevre Yolu Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’ndeki bozuk yollarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Cumartesi günü Nevşehir Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri ile birlikte Kayseri Caddesi’ndeki Hükümet Konağı önündeki bölümde sıcak asfalt serimi yapan belediye ekipleri pazar günü ise Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü Kavşağı ile Avanos Köprülü Kavşağı arasındaki yolun Avanos istikametindeki bölümünde yoğun bir mesai harcadı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma ile birlikte Trimer (yüzey kazıyıcı) ile yoldaki bozuk zemin sökülüp yeniden sıcak asfalt serimi yapıldı.

Nevşehir’deki şehir içi ulaşım konforununun her geçen gün daha da yükseldiğini ve sıcak asfalt serimi ile birlikte bakım ve onarım çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı: “Şehir merkezindeki yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Kurban Bayramı sonrasında çalışma programımız kapsamında yine farklı noktalarda asfalt serimi yapacağız. Vatandaşlarımızın daha konforlu, eksiklikleri giderilmiş, yaşam kalitesi yüksek bir kentte yaşamaları için gayret ediyoruz.” dedi.