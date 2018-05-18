Çevre Şehircilikten ömrünü tamamlamış lastikler hakkında önemli duyuru

Konuya ilişkin Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ÖTL’lerin hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda dolgu malzemesi olarak kullanılması, katı atık depolama tesislerine kabulü ve depolanması, ısınmada kullanılması, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak şekilde her ne amaçla olursa olsun yakılması yasaktır.

Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde ömrünü tamamlamış lastikler açık alanda biriktirilmemesi, biriktirme yerlerinde yangına ve sivrisinek, fare gibi zararlıların üremesine karşı önlem alınması. ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara teslim edilinceye kadar en fazla altmış gün bu yerlerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

ÖTL üreticisi, aracının lastiklerini değiştirdiğinde eski lastiklerini, lastik dağıtımını ve satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim etmesi gerekmektedir. ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kuruluş ve kişilerin taşıma yapması yasaktır.

ÖTL’lerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, lastik üreticileri, ÖTL üreticileri, taşıyıcılar, geçici depolama alanı işletmecileri, geri kazanım ve bertarafçılar kusur şartı aranmaksızın müteselsilen sorumludurlar. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığımız Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesine (LASDER) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) toplama ve taşıma işlerini yürütmesi için yetki verilmiştir.

LASDER’in Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) toplama ve taşıma işlerini yürütecek yüklenicileri iletişim bilgileri görselde mevcuttur. İş ve İşlemlerin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda yürütülmesi hususunda ilgililere duyurulur” denildi.