Canpolat ;“Yanar, neden rahatsız oldu?”

NEVŞEHİR(MHA) İYİ Parti il başkanı Serkan Canpolat, İYİ Parti bayraklarıyla Türk bayraklarının bir arada bulunmasından neden rahatsızlık duyulduğunu soran İYİ Parti İl Başkanı Serkan Canpolat, AK Parti il başkanı M. Rauf Yanar’ı kınadığını söyledi.

Canpolat konuya ilişkin açıklamasında; “İktidar partisinin il başkanını eshefle kınıyorum ve kendisine soruyorum; asılan bayrağımızın içindeki Türk bayrağının varlığı seni neden bu kadar rahatsız etti. Böyle bir durumu senden başkası kalmadı mı da sen şikayet ettin?. Acziyet böyle bir şey olmalı ve kendisi yaşıyor bunu. Nasıl bir akıldır ki, bu durumdan kendisine bir rahatsızlık çıkarmıştır. Bu bizde merak konusu değildir ama Nevşehirli hemşehrilerimize bu konunun haklı bir gerekçesi var mıdır ve bir açıklama yapma ihtiyacı duyacak mıdır?” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)