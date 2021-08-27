Büyük zaferin gururunu hep birlikte yaşıyoruz

NEVŞEHİR(MHA) Gülmez mesajında; “Şanlı ecdadımızca, Anadolu'nun bizlere vatan olarak armağan edildiği Malazgirt Zaferi’nin 950. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Merhum Sultan Alparslan'ın ve kutlu askerlerinin mirası olan 1071 Malazgirt Zaferi; sadece askeri bir zafer değildir. Bir diriliş, bir kıyam, bir kuruluştur. Nitekim bir Anadolu Selçuklu, bir Cihan İmparatorluğu olan Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına sebep olmuştur. Malazgirt, aynı zamanda bin yıldır süren farklı etnik kökenden gelen Müslümanların toplumsal sözleşmesidir. Bugün bu köklü medeniyetin temsilcisi olarak, dört bir yanı ata yadigârıyla bezenmiş olan Aziz Vatanımız; sahip olduğumuz en büyük servetimiz, gelecek nesillere bırakacağımız yegâne mirasımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu’nun kapılarını bizlere açan Merhum Sultan Alparslan’ı ve kutlu askerlerini, cennet vatanımız uğruna canını seve seve veren tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.