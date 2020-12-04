NEVŞEHİR(MHA) Aslen Özkonaklı olan MHP İl Başkanı İlhan Kaya, konuyla ilgili açıklamasında söz konusu alandaki doğa ve tarih katliamına izin vermeyeceklerini belirtirken, "Sevgili hemşehrilerim öncelikle bizi burada yanlız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Özkonaklı hemşehrilerimizle bu konuda zaman zaman istişarelerde bulunuyoruz. Doğup, büyüdüğüm, her zamanda içerisinde olmaktan onur duyduğum bir memleketimiz burası. Çocukluğumuzun geçtiği bu dağlarda ne yazık ki hiç kabul edilemeyecek şeylerle karşı karşıyayız. Burası siyaset arenası değil. Burası siyaset üstü bir şey. Özkonaklılar olarak hep beraber olmalıyız. Bunu hep söyledim. Ancak görüyorum ki buradaki konu farklı mecralara çekilmek isteniyor. Burada halen devam ettirilen maden arama sahalarındaki konu 2018 yılına dayanıyor. 2018 yılı öncesinde de bu Ziyaret Dağı eteklerinde sondaj çalışmaları yapılmıştı. Ruhsatlandırma için Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığınca ihale açıldı. 489 hektar alan burası. İkinci saha bizim İsmail Sivrisi olarak tabir ettiğimiz alanda. Üçüncüsü ise Deve Bağırtan mevkiinden Sarıhıdır köyüne uzanan mevkide. Bu üç sahanın işletmesini Koza Madenciliğe bağlı yan bir şirket aldı. O aşamadan sonra bende araştırmalarda bulundum. Ne hikmetse Koza Madenciliğe bağlı o yan şirket bir anda Kanada'lı bir şirkete maden arama ruhsatını devretti. Şu anda burada da faaliyeti onlar gösteriyor. 2005 Yılında ben belediye meclis üyesi iken buralarda 30 bin çam fidanı diktik ve yetiştirdik. Bizler belki göremesek te çocuklarımız buralarda yemyeşil bir doğada yaşasın istedik. Burası süreçte avlanma sahası dışına çıkarıldı, hayvan otlatılmasına izin verilmedi. Güya koruma altına alındı. Ancak bakın korumadan başka başka şeyler ortaya çıktı. Burada yeraltı su kaynakları var. Geçen yıl DSİ den aldığım bilgiler elimde. 2009 yılında Avanos belediyesi için 2 adet su kuyusu ruhsatı verilmiş buradan. Burada ciddi bir içme suyu potansiyeli var. Yatırımcının karşısında değiliz. Altında çıkarılacak. Ama yeri, mekanı ve zamanı burası değil. Burada yapılacak patlatmalar doğa harikasına zarar verecek. Özkonak'ta her evde kuyu var. Yapılan bu çalışmalar buna da zarar verecek. Buradaki çalışmalar 100 yılımıza mal olacak. Belha efsanesi herkes bilir. Burada bir tarih kokuyor. Burada Nevşehir Baş Piskoposunun mezarı var. Arama alanının hemen 500 metre yakınında. Burası neden Alan Başkanlığı yönetiminde değil. Bu konuda çalışmalarda yürütüyorum. Enerji bakanlığında burayı ruhsatlandıran mühendisleri buraya getirip gezdirsek inanın ruhsatları bizzat kendileri iptal ederler. Konunun yakın takipçisiyiz. Bu doğa ve tarih katliamına izin vermeyeceğiz" ifadelerinde bulundu.