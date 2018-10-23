Bülent Yumuş; "Aday değilim"

Cumhuriyet Halk Partisinin 4 yıl süreyle il başkanlığını yapan Av. Bülent Yumuş, kendisi hakkında çıkan Nevşehir belediye başkanlığına aday olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Bülent Yumuş; "Aday değilim"
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NEVŞEHİR(MHA) CHP il başkanlığının yanında bir dönem birinci sıra milletvekili adayı da olan Av. Bülent Yumuş, Nevşehir belediye başkanlığına aday olmadığını açıklarken, bu tür haberlerin kendisine sorulmadan, iyice araştırılmadan yapılmasına da tepki gösterdi.

Yumuş, “Nevşehir belediye başkanlığına aday olduğum konusunda bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin neye dayanılarak yapıldığını da anlamakta güçlük çekiyorum. Benim herhangi bir belediye başkanlığına adaylığımız söz konusu değildir” dedi.

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